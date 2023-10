Sniper Elite VR: Winter Warrior für Meta Quest angekündigt

Rebellion kündigt heute "Sniper Elite VR: Winter Warrior" an, ein neues Spiel für Meta Quest 2, 3 und Pro. Der Titel führt euch hinter die feindlichen Linien und bietet ihnen das ultimative Scharfschützenerlebnis des Zweiten Weltkriegs.

In "Sniper Elite VR: Winter Warrior", das in Zusammenarbeit mit Just Add Water entwickelt wurde, schlüpft ihr in die Rolle des Partisanen, einem ehemaligen italienischen Widerstandssoldaten, der seine Erinnerungen an die Vertreibung der Nazis aus seinem Heimatland noch einmal durchlebt. Das Spiel bietet eine vollständige storybasierte Kampagne, in der Spieler "Wunderwaffen" der Nazis aufdecken, die zusammen mit den Hintermännern zerstört werden müssen.

Zusätzlich zur Kampagne gibt es auch zwei neue Spielmodi: "Sniper Hunt" und "Last Stand". "Sniper Hunt" ist ein aufregendes Katz-und-Maus-Spiel gegen erfahrene Nazi-Scharfschützen. Es gilt, eine Patrouille feindlicher Soldaten auszuschalten, um den Scharfschützen herauszulocken, sich zurückzuziehen, Munition zu sammeln und auf den nächsten Gegner vorzubereiten. In "Last Stand" müssen sich Spieler gegen Wellen von Feinden durchsetzen. Sie müssen schnell denken und handeln, um Waffen und Munition zu sammeln und Fallen zu stellen, bevor sie gegen die anrückenden Truppen ums Überleben kämpfen.