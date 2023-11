Features-Trailer zu Sniper Elite VR: Winter Warrior

Rebellion versorgt uns mit einem Features-Trailer zu seinem "Sniper Elite VR: Winter Warrior". Diesen wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

Besagter Trailer bietet Fans einen Einblick in die grundlegenden Gameplay-Mechaniken von "Sniper Elite VR: Winter Warrior". Das immersive Gunplay ermöglicht es uns nämlich, das Gewehr mit beiden Händen so zu führen, wie wir wollen. Zudem können zwei Waffen gleichzeitig geführt werden – eine in jeder Hand. Im Trailer werden zudem die beiden neuen Spielmodi von "Sniper Elite VR Winter Warrior" präsentiert: Sniper Hunt und Last Stand.

In "Sniper Elite VR: Winter Warrior", das in Zusammenarbeit mit Just Add Water entwickelt wurde, schlüpft ihr in die Rolle des Partisanen, einem ehemaligen italienischen Widerstandssoldaten, der seine Erinnerungen an die Vertreibung der Nazis aus seinem Heimatland noch einmal durchlebt. Das Spiel bietet eine vollständige storybasierte Kampagne, in der Spieler "Wunderwaffen" der Nazis aufdecken, die zusammen mit den Hintermännern zerstört werden müssen.

"Sniper Elite VR: Winter Warrior" erscheint am 30. November für Meta Quest 2, 3 und Pro.