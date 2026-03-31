SnowRunner: Hinweis auf Switch-2-Portierung

Es könnte sein, dass wir uns bald auch über eine Switch-2-Umsetzung von "SnowRunner" freuen dürfen. Zumindest macht ein jetzt aufgetauchtes Anzeichen diesbezüglich Hoffnung.

So wurde kürzlich bei einem Onlinehändler der Packshot einer Game-Key Card Version, also eine Switch-2-Version, von "SnowRunner" gesichtet. Da die Simulation unter anderem auch für die erste Switch-Generation verfügbar ist, klingt die Sache durchaus wahrscheinlich.

Saber Interactive hat sich bisher noch nicht offiziell zu dem Thema geäussert. Solange müssen wir eine Switch-2-Portierung von "SnowRunner" als Gerücht verbuchen.

"SnowRunner" erschien am 28. April 2020 für PS4, Xbox One und den PC. Nintendos Switch wurde am 18. Mai 2021 versorgt. PS5 und Xbox Series X folgten schliesslich am 31. Mai 2022.