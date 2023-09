Star Ocean: The Second Story R: Demo veröffentlicht

Square Enix hat heute eine spielbare Demo zum kommenden JRPG "Star Ocean: The Second Story R" veröffentlicht. In dieser Demo könnt ihr euer Abenteuer beginnen und die ersten Spielstunden erleben, die Teil des finalen Spiels sein werden, welches am 02. November 2023 erscheint.

Die Demo umfasst drei Städte, zwei Dungeons und zwei Endgegner und gibt einen detaillierten Einblick in die ersten Stunden des Spiels, in denen Spieler ihren Protagonisten wählen, mit drei Gruppenmitgliedern kämpfen und neue Features wie "Verstärkungsaktion" und "Brechen" geniessen können.

Wer die Demo spielt, wird auch in der Lage sein, seinen Spielstand in das Hauptspiel zu übertragen. Auf PlayStation funktioniert derselbe Speicherstand sowohl auf PlayStation 4 als auch auf PlayStation 5.