Soccer Kid Collection hat einen Termin

Entwickler QUByte Interactive hat einen Erscheinungstermin für die "Soccer Kid Collection" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis Juni gedulden.

Konkret wird die "Soccer Kid Collection" ab 18. Juni erhältlich sein. Als Plattformen werden PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und der PC angegeben. Eine native Switch-2-Fassung ist offenbar nicht angedacht und inhaltliche oder technische Unterschiede zwischen den einzelnen Versionen scheinen auch nicht zu bestehen.

Einen Release Date Trailer zur "Soccer Kid Collection" bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser erklärt über eine Minute lang das spielerische Grundgerüst und versprüht gleichzeitig ordentlich Retro-Charme.

"Soccer Kid" wurde ursprünglich unter anderem für das Super Nintendo und den PC veröffentlicht.