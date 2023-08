Sociable Soccer 24 erscheint noch in diesem Jahr

"Sociable Soccer 24" hat auf Apple Arcade viel Erfolg gehabt. Jetzt werden PC- und Konsolenspieler bald das aufregende Multiplayer-Fussballspiel erleben können, das seit der Serie "Sensible Soccer" von Jon Hare Ende des letzten Jahrhunderts auf den Markt gekommen ist.

Als Inhaber und Creative Director von "Sociable Soccer" hofft Hare nun, "EA Sports FC" und "E-Fussball" die Stirn bieten zu können, indem er dem opulenten, aber vorhersehbaren Gameplay im Simulationsstil die rasante, draufgängerische Spannung und den Nervenkitzel des Gegenpressings, süchtig machende Online- und Offline-Multiplayer-Spiele im Arcade-Stil und eine ganze Welt des Fussballs, in die Einzelspieler eintauchen können, entgegensetzt.

Die Konsolenversionen erscheinen direkt nach der PC-Version. Die Versionen für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Serie X und Xbox One sind gestaffelt und haben sich schon aufgereiht.

"Jeder, der Sociable Soccer spielt, weiss, wie viel Spass es macht, seine Freunde und Familie immer und immer wieder in einem Spiel zu schlagen, das man liebt. Wir sind ein schnelles, aufregendes Arcade-Spiel, das in einer echten Welt des Fussballs spielt, und keine vorhersehbare, langweilige Simulation. Wenn du ein gleichförmiges, glattes und uninspirierendes Leben vorziehst, dann bleib, wo du bist. Wenn du Lust auf etwas Neues, Stilvolles, Schnelles und süchtig Machendes hast, dann willkommen in unserer gemeinschaftlichen Welt des Fussballs."