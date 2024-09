Solace Creek: Demo zum Schweizer Spiel

"Solace Creek" ist ein atmosphärisches Horrorspiel im PS1 Look - angelehnt an die Golden Age des Atmospheric Horrors, in dem ihr eine verlassene Forschungsanlage voller kryptischer Rätsel und düsterer Geheimnisse erkundet. Die Demo ist seit einigen Tagen verfügbar.

Du erwachst in einer verlassenen Einrichtung ohne Erinnerung, wie du dort hingekommen bist. Willkommen in "Solace Creek", wo die Grenze zwischen Sein und Schein verschwimmt...

Die unheimliche, verlassene Forschungsanlage, die du erkunden musst, ist erfüllt von kryptischen Rätseln, verstörenden Geheimnissen und beständigen Schrecken, die jeden deiner Schritte verfolgen.

Die Demoversion zu "Solace Creek" findest du hier.