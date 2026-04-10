Solar Punk auch für Konsolen angekündigt

Der Indie-Publisher rokaplay und der Indie-Entwickler Cyberware haben während des Triple-I Showcase das Veröffentlichungsdatum ihres gemütlichen Survival-Abenteuers "Solarpunk" bekannt gegeben. Ab dem 8. Juni 2026 könnt ihr euch darauf vorbereiten, die Windmühlen zu ölen, die Solarpaneele zu reinigen und an Bord des Luftschiffs zu gehen, um ein Abenteuer auf den Inseln zu erleben.

"Solarpunk" lässt euch eine friedliche Welt hoch über den Wolken erkunden, allein oder zusammen mit Freunden. Das in Deutschland ansässige Duo hat Solarpunk mit einer Vision und Leidenschaft für das Spiel erschaffen, die es euch ermöglicht, viele Details im weiten Himmel zu entdecken.

Zum Start wird "Solarpunk" einen Koop-Modus bieten, in dem bis zu vier von euch gemeinsam ein Abenteuer beginnen können (Cross-Play wird nicht unterstützt). Vom strategischen Aufteilen der Aufgaben beim Ressourcensammeln über das gemeinsame Reisen zu verschiedenen Inseln bis hin zum Bau eines oder mehrerer Heime ist der weite Himmel nur halb so einsam, wenn ihr ihn mit Freunden teilt.

Hauptmerkmale

Zusammen oder solo – Eine entspannte Einzelspieler-Erfahrung oder ein ruhiges Koop-Gameplay mit Freunden.

– Eine entspannte Einzelspieler-Erfahrung oder ein ruhiges Koop-Gameplay mit Freunden. Ein Zuhause im Himmel – Sammelt Ressourcen und gestaltet eine schwebende Zuflucht so, wie ihr es wollt.

– Sammelt Ressourcen und gestaltet eine schwebende Zuflucht so, wie ihr es wollt. Gemütliches Farmen und Handwerk – Baut Lebensmittel an, stellt Werkzeuge her und automatisiert einfache Systeme in eurem eigenen Tempo.

– Baut Lebensmittel an, stellt Werkzeuge her und automatisiert einfache Systeme in eurem eigenen Tempo. Erneuerbare Energie – Nutzt Sonne, Wind und Wasser, um eure Welt nachhaltig und effizient mit Energie zu versorgen.

– Nutzt Sonne, Wind und Wasser, um eure Welt nachhaltig und effizient mit Energie zu versorgen. Erkundung mit dem Luftschiff – Baut euer eigenes Luftschiff und gleitet durch die Wolken zwischen fernen Inseln.

"Solarpunk" erscheint am 8. Juni 2026 auf dem PC sowie auf der PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2.