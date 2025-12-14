Solasta 2 - Early Access startet im März

Im Rahmen der dieswöchigen Game Awards Show haben wir das Datum für den Early Access Start zu dem an Tabletop-Spiele angelehnten Titel "Solasta 2" erfahren. So können wir ab dem 12. März 2026 den fiktiven Schauort Neokos erkunden. Auch ist mittlerweile bekannt, welche Synchronsprecher wir hören werden und es sind einige prominente Namen dabei. Darunter sind Devora Wilde ("Baldurs Gate 3") als Deorcas Colwall, Ben Starr ("Clair Obscur: Expedition 33") als Rickard Colwall, Ellen Thomas ("Arcane") als Anabasia und Amelia Tyler ("Hades II") als Shadwyn.

Über Solasta 2

"Von den Machern von Solasta: Crown of the Magister kommt ein weiteres spannendes taktisches Rollenspiel, das auf den Regeln des beliebtesten Pen-&-Paper-Rollenspiels der Welt basiert.

Entdeckt die Länder von Neokos

Erstellt eure Gruppe aus 4 Abenteurerinnen und Abenteurern und begleitet sie auf ihrer Mission, die sich ganz um das Vermächtnis ihrer Familie dreht, zum fernen Kontinent Neokos. Welche Entscheidungen werdet ihr angesichts der Bedrohung durch die uralte und geheimnisvolle Shadwyn treffen, um die drohende Flut der Verderbnis zurückzudrängen?

Solasta II ist die gewaltige Fortsetzung von Solasta: Crown of the Magister, einem beliebten taktischen Rollenspiel, das für seine Treue zum Pen-&-Paper-Erlebnis bekannt ist. Jahrzehnte nach dem Sieg über die Sorak-Bedrohung reist eine neue Gruppe aufstrebender Heldinnen und Helden auf der Suche nach Erlösung in ferne Länder.

Genau wie Pen & Paper

Solasta II bleibt seinem Versprechen treu, Gameplay basierend auf dem beliebtesten Pen-&-Paper-Rollenspiel der Welt zu liefern. Bereitet Zauber vor, führt Überraschungsangriffe aus, vernichtet Monster – ganz in der Vertrautheit eurer Pen-&-Paper-Erfahrung.

Aber das ist noch nicht alles, was Solasta II zu bieten haben wird. In diesem neuen Abenteuer könnt ihr auch frei die Länder von Neokos durchstreifen und die Karte nach Belieben erkunden und entdecken. Egal ob ihr euch an bekannte Wege haltet oder euch in die Wildnis wagt – die Wahl liegt ganz bei euch. Aber seid vorsichtig, denn wie wir immer gesagt haben …

Ihr trefft die Entscheidungen, die Würfel bestimmen euer Schicksal."