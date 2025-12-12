Solesta im Cast-Reveal-Trailer

"Solasta II" wurde heute im Rahmen der Game Awards angekündigt und wird am 12. März 2026 in den Early Access starten.Ihr müsst die vier adoptierten Colwall-Geschwister durch die unbekannten Lande von Neokos führen, während sie auf ihrer Suche nach der Wahrheit – die ihre Mutter mit ins Grab nahm – auf göttliche Vermächtnisse und sterbliche Machtspiele stossen.

Wegen eines unvollendet hinterlassenen Bundes ihrer verstorbenen Mutter geraten die Geschwister in einen uralten Konflikt, der droht, ihre Welt zu verschlingen und ihre Familie zu zerreissen. Gemeinsam mit ihren älteren Geschwistern müssen sich Rickard und Deorcas inmitten zerrissener Loyalitäten, überschattet von Trauer, behaupten, während ihr Glaube angesichts der sich ausbreitenden Dunkelheit auf die Probe gestellt wird. Mit jedem weiteren Schritt offenbart sich, wie schmal der Grat zwischen Hingabe und Verdammnis wirklich ist.

Während ihr das zerklüftete Land durchquert, müsst ihr fragile Allianzen schmieden, den Willen der Götter herausfordern und unmögliche Entscheidungen treffen, die euch nahe gehen. Macht hat immer ihren Preis – die Frage ist nur, ob man bereit ist, ihn zu zahlen …

Neben der erweiterten Handlung, der beeindruckenden filmreifen Grafik und den tiefgründigen taktischen Gameplay-Systemen enthüllt "Solasta II" eine hochkarätige Synchronbesetzung, die den Helden und Bösewichten Leben einhaucht:

Amelia Tyler (Baldur's Gate III, Hades II) als Shadwyn

Eine uralte, unergründliche Macht, deren Verderbnis sich über den Kontinent ausbreitet und Neokos in Dunkelheit zu stürzen droht.

Ben Starr (Clair Obscur: Expedition 33, Final Fantasy XVI) als Rickard Colwall

Der Älteste der Colwall-Geschwister, ein beständiges Licht in einer dunkler werdenden Welt, dessen Loyalität tiefer reicht als jedes Blutsband.

Devora Wilde Clair Obscur: Expedition 33, Baldur's Gate III) als Deorcas Colwall

Eine hervorragende Kriegerin, deren Trauer sie dazu gebracht hat, an ihrem Glauben zu zweifeln, und sie auf einen Weg der Dunkelheit geführt hat.

Ellen Thomas (Arcane) als Anabasia

Eine charismatische und manipulative Anführerin, deren Worte schärfer schneiden als jedes Schwert.

Getreu seinen Tabletop-Wurzeln perfektioniert "Solasta II" das charakteristische Kampfsystem von Tactical Adventures und implementiert das 2024 SRD-Regelwerk, um das ultimative D&D-Erlebnis zu schaffen, das den Zauber des Zusammensitzens mit Freunden am Spieltisch und Würfeln in der Hand wirklich einfängt.