Solo Leveling: Arise Overdrive: Erstes Gameplay

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo haben erste Gameplay-Impressionen aus "Solo Leveling: Arise Overdrive" veröffentlicht. Diese wollen wir euch selbstverständlich nicht vorenthalten.

Hier wird uns über sechs Minuten lang gezeigt, was bei "Solo Leveling: Arise Overdrive" spielerisch auf uns zukommt. Dabei lernen wir etwa die Spielwelt und das Kampfsystem kennen, was definitiv Lust auf mehr macht. Mal sheen, wann das nächste In-Game-Material verfügbar sein wird.

"Solo Leveling: Arise Overdrive" war beim Xbox Games Showcase im Juni enthüllt worden. Seit August kennen wir den Releasetermin der PC-Version.

"Solo Leveling: Arise Overdrive" erscheint am 11. November für den PC. PS5 und Xbox Series X folgen im Laufe des nächsten Jahres.