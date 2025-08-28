Solo Leveling: Arise Overdrive im November für PC

"Solo Leveling: Arise Overdrive" war eine der Überraschungen beim Xbox Games Showcase im Juni. Jetzt wurde ein Releasetermin für dessen PC-Version verkündet.

Demnach wird "Solo Leveling: Arise Overdrive" ab 17. November für den PC verfügbar sein. die Konsolenwelt wird in Form von PS5 und Xbox Series X irgendwann im nächsten Jahr folgen.

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo zeigen gleichzeitig einen neuen Release Date Trailer zu "Solo Leveling: Arise Overdrive". Dieser stimmt uns über eine Minute lang auf das Spiel ein. Dabei wird ein kurzweiliger Mix aus Rendersequenzen und Gameplay geboten. Nicht nur Genrefans sollten hier auf ihre Kosten kommen.