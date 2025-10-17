Solo Leveling: Arise Overdrive: Offizieller Gameplay-Trailer

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo präsentieren den offiziellen Gameplay-Trailer zu "Solo Leveling: Arise Overdrive". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier bekommen wir nämlich über eine Minute lang flotte Sequenzen aus "Solo Leveling: Arise Overdrive" gezeigt. Ausserdem erklärt man uns kurz, knapp und präzise, was das Spiel ausmacht.

"Solo Leveling: Arise Overdrive" war beim Xbox Games Showcase im Juni enthüllt worden. Seit August kennen wir auch den Releasetermin der PC-Version. Kürzlich wurden zudem ausführliche Gameplay-Impressionen aus dem Speil veröffentlicht (unsere damalige News zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle).

"Solo Leveling: Arise Overdrive" erscheint am 11. November für den PC. PS5 und Xbox Series X folgen im Laufe des nächsten Jahres.