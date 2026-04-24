Solo Leveling: Arise Overdrive: Releasefenster für PlayStation & Xbox

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo haben ein Releasefenster für die Konsolenfassungen von "Solo Leveling: Arise Overdrive" verkündet. Frisches Material aus dem Action-Rollenspiel gab es simultan auch zu sehen.

Demnach wird "Solo Leveling: Arise Overdrive" irgendwann im Laufe des dritten Quartals auch für PS5 und Xbox Series X veröffentlicht. Ein genauer Termin wird aber natürlich noch folgen. Weitere Versionen des Action-Rollenspiels, zum Beispiel für Switch 2, sind offenbar nicht angedacht.

Dazu bekommen wir einen neuen Update-Trailer zu "Solo Leveling: Arise Overdrive" gezeigt. Dieser bietet über eine Minute lang eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay.

"Solo Leveling: Arise Overdrive" erschien bereits am 24. November 2025 für den PC.