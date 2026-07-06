Solo Leveling: Karma: Neuer Gameplay-Trailer

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo präsentieren einen frischen Gameplay-Trailer zu "Solo Leveling: Karma". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich etwas mehr als eine Minute lang das Kampfsystem von "Solo Leveling: Karma" nähergebracht. Wir erleben darin den Roguelite-Nervenkitzel, wenn wir Segnungen kombinieren, um unseren eigenen Spielstil auf einem sich ständig verändernden Schlachtfeld zu entwickeln und spüre den Rausch, wenn wir gemeinsam mit unserer Schattenarmee das Feld erobern.

Das letzte Lebenszeichen von "Solo Leveling: Karma" hatte es im vergangenen November gegeben, als wir zwei Trailer aus dem Speil gezeigt bekamen. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Solo Leveling: Karma" erscheint in diesem Jahr für iOS, Android und den PC.