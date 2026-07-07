Solo Leveling: Karma: Sehenswerter Trailer

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo präsentieren einen frischen Trailer zu "Solo Leveling: Karma". Diesen solltet ihr euch nicht entgehen lassen.

Hier wird uns nämlich etwas mehr als eineinhalb Minuten lang die Story von "Solo Leveling: Karma" nähergebracht. Dabei zeigt man eine kurzweilige Mischung aus Zwischensequenzen und Gameplay. Einem ausgesprochen fetzigen Soundtrack dürfen wir gleichzeitig ebenfalls lauschen.

Erst gestern war ein Trailer zum Kampfsystem von "Solo Leveling: Karma" veröffentlicht worden. Unsere Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Solo Leveling: Karma" erscheint in diesem Jahr für iOS, Android und den PC.