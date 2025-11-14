Solo Leveling: Karma: Zwei neue Trailer

Publisher Netmarble und Entwickler Netmarble Neo hatten auf der G-Star 2025 gleich zwei neue Trailer zu "Solo Leveling: Karma" mi Gepäck. Diese wollen wir euch natürlich nicht vorenthalten.

So bekommen wir zunächst einmal das Intro von "Solo Leveling: Karma" gezeigt. Dieses stimmt uns über eineinhalb Minuten lang primär auf die Story des Spiels ein. In einem weiteren Trailer gibt es dann etwas mehr als eine Minute lang In-Game-Sequenzen zu sheen, die Lust auf mehr machen.

"Solo Leveling: Karma" war bereits im Juli angekündigt worden. In diesem Rahmen wurde ein erster Trailer präsentiert. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Solo Leveling: Karma" ist für iOS, Android und den PC in der Mache. Einen konkreten Erscheinungstermin dafür gibt es noch nicht.