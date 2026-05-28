Sombras: negative frames erscheint Ende Jahr

Der unabhängige Entwickler Maboroshi Artworks hat vor kurzem sein neues Spiel "Sombras: negative frames" angekündigt. Das Game ist ein narratives First-Person-Spiel mit leichten Horrorelementen und einem Fokus auf Fotografie.

Das Spiel erzählt die Geschichte von Shiomi, einer japanisch-spanischen Fotografiestudentin, die in ein dunkles Spiegelbild ihrer japanischen Stadt der 2000er Jahre entführt wird und sich mit Fragmenten ihrer eigenen Psyche auseinandersetzen muss.

"Sombras: negative frames" ist ein nostalgisches narratives Spiel mit leichten Horrorelementen und einem Fotosystem, das Themen wie Jugend, Kunst, gemischte Identität und dysfunktionale Familiensysteme behandelt. Shiomi Alterio, eine japanisch-spanische Fotografiestudentin, lebt nach der kürzlichen Scheidung ihrer Eltern mit ihrem Vater in einer beschaulichen japanischen Stadt, weit weg von dem Leben in Europa, das sie zurücklassen musste. Eines Nachts wird Shiomi von einer dunklen Dimension verschlungen, die aus vertrauten Strassen, hungrigen Schatten und einer Gruppe von Mädchen besteht, die genau wie sie aussehen...

Helft Shiomi bei der Rückkehr nach Hause, indem ihr Fotos von ungewöhnlichen Dingen macht, beunruhigende Begegnungen überlebt und jedes einzelne Fragment ihres zerbrochenen Selbst wieder vereint.

"Sombras: negative frames" soll im vierten Quartal 2026 für PS5, Switch, Xbox Series S/X und PC erscheinen.