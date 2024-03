Offenbar Entlassungen bei Something Wicked

Aktuell deutet leider alles darauf hin, dass es auch bei Something Wicked mittlerweile zu Entlassungen gekommen ist. Das Studio wurde erst 2022 von Jeff Gardiner (Fallout 76) und Charles Staples (Obsidian) gegründet.

So berichten mittlerweile mehrere Websites, dass Senior Animator Eric Webb am Freitag davon sprach, dass Something Wicked leider einen Grossteil seiner Belegschaft entlassen musste und er ebenfalls davon betroffen ist. Während er keine konkreten Zahlen nannte, schrieben etwa Grafikprogrammierer Andrew Woloszyn und Lead Narrative Designer Jessica Sliwinski mittlerweile, dass sie auch entlassen wurden. Woloszyn hatte seine Stelle erst im Januar angetreten.

Something Wicked arbeitet aktuell an seinem ersten Titel namens "Wyrdsong". Hierbei handelt es sich um ein Rollenspiel.