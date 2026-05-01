Summoners War: Deck-Presets und Jubiläums-News

Com2uS führt zum 12. Jubiläum von "Summoners War: Sky Arena" die neue Funktion Deck-Preset ein und eröffnet einen zeitlich begrenzten Überraschungsshop. Zudem erhält die Summoners War World Arena Championship (SWC) zu ihrer zehnten Ausgabe neue Regeln und ein angepasstes Spielformat.

Die neue Funktion Deck-Preset

Mit dem Deck-Preset-System könnt ihr für jeden Inhalt individuelle Monster-Formationen inklusive der ausgerüsteten Runen und Artefakte speichern. Ihr habt dabei detaillierte Optionen, wie das alleinige Sichern der Monster oder das Einbeziehen der Ausrüstung. Über das neue Deck-Gebäude verwaltet ihr diese Presets. Identische Ausrüstungen lassen sich gleichzeitig auf mehrere Presets anwenden. Je nach Inhalt stehen euch zwischen 3 und 25 Slots zur Verfügung.

Zusätzlich wurden die Speicher-Slots für Runen und Artefakte in der Welt-Arena auf drei erweitert. Relikte können nun einfacher ersetzt werden.

Überraschungsshop und Events

Bis zum 24. Mai ist der Überraschungsshop geöffnet. Dort erhaltet ihr täglich kostenlos eine Mystische Schriftrolle. Mit Kristallen könnt ihr wöchentliche Spezialangebote wie legendäre 6-Sterne-Runen, Artefakte oder Devilmons erwerben. Auch legendäre sowie Licht/Dunkel-Schriftrollen zum 12. Jubiläum sind dort verfügbar.

Parallel dazu läuft ein Geschenk-Event für tägliche Missionen. Wenn ihr 100 Punkte erreicht, könnt ihr unter anderem Magiekisten-Coupons und verschiedene Schriftrollen sammeln.

Regeländerungen bei der SWC

Die diesjährige SWC führt das Stack Ban-System ein. Während im alten Format ein vorab verbotenes Monster im nächsten Satz wieder verfügbar sein konnte, bleibt ein Monster nach der neuen Regel bis zum Ende des Matches gesperrt.

Der erste Satz startet ohne Vorab-Sperren.

Ab dem zweiten Satz sammeln sich die Verbote an.

In einer Best-of-Five-Serie werden so bis zu acht Monster ausgeschlossen.

Im Weltfinale (Best-of-Seven) gilt dies für die Sätze 2 bis 5.

Dies zwingt euch dazu, über gewohnte Decks hinauszugehen und mehr Monster einzusetzen. Die Funktion wird Ende April im Modus World Arena Goodwill Battle für alle verfügbar.

Die Vorrunden in Asien werden kompakter gestaltet und finden nun an einem Tag pro Gruppe statt. Zudem verhängt Com2uS strengere Strafen bei Fehlverhalten, die bis zum dauerhaften Ausschluss führen können.

Zeitplan und Austragungsorte

Die Anmeldung für die SWC startet Anfang Juni, die Vorrunden beginnen Ende August. Die Auswahl basiert auf den Platzierungen der 36. und 37. Saison der World Arena. Die regionalen Turniere werden in Hamburg, Toronto und Bangkok ausgetragen, das Weltfinale findet in Seoul statt.