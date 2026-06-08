Com2uS startet Event-Serie

Com2uS gab bekannt, dass anlässlich des 12. Jubiläums von "Summoners War: Sky Arena" eine Serie an Events für Fans auf der ganzen Welt veranstaltet wird.

"Summoners War" hat sich in den vergangenen zwölf Jahren weltweit eine starke Fangemeinde aufgebaut und erfreut sich sowohl in westlichen als auch in östlichen Märkten grosser Beliebtheit. Als Dank an die Beschwörenden, die das Spiel über lange Zeit hinweg unterstützt haben, veranstaltet Com2uS bis zum 05. Juli insgesamt fünf Jubiläums-Events mit vielfältigen Belohnungen.

Die Event-Serie besteht aus den folgenden Events:

Legendäre 6-Sterne Rune mit Aufwertung +6 Fertigungs-Event

Legendäre Artefakte Fertigungs-Event

100-Punkte-Rune Giveaway Event

12-Jahres-Punkte Shop-Event

100+100 Legendäre Runen & Aufarbeitungssteine Event

Die Teilnahme erfolgt durch das Sammeln von 12-Jahres-Punkten, die auf der jeweiligen Event-Seite eingelöst werden können. Die Punkte werden während des Event-Zeitraums durch das Absolvieren von Missionen gesammelt, wie dem Sammeln von Runen und Artefakten in Dungeons, dem Spielen von PvP-Inhalten oder mittels Erkundungskämpfen.

Im Legendäre 6-Sterne Rune mit Aufwertung +6 Fertigungs-Event können Spielende durch die Verwendung von Punkten insgesamt zwei Legendäre 6-Sterne Runen fertigen, welche bereits auf +6 aufgewertet wurden. Besonders hervorzuheben ist, dass derselbe Runentyp und dieselbe Haupteigenschaft mehrfach ausgewählt werden können, wodurch Spielende gezielt die Runen erhalten können, die sie am dringendsten benötigen.

Im Legendäre Artefakte Fertigungs-Event können zusätzlich jeweils ein Legendäres Typ-Artefakt und ein Legendäres Attribut-Artefakt gefertigt werden. Sowohl bei den Runen des ersten Events als auch bei den Artefakten des zweiten Events können die Sub-Eigenschaften der Items täglich bis zu zehnmal neu ausgewürfelt werden.

Ausserdem findet das 100-Punkte-Rune Giveaway Event statt. Durch tägliches Einloggen auf der Event-Seite werden abhängig von der gesamten Anzahl an Check-ins Slots mit verschiedenen 100-Punkte-Runen freigeschaltet, deren Sub-Eigenschaften Maximalwerte besitzen. Mit den Punkten können die freigeschalteten Slots geöffnet werden. Es können bis zu 28 Slots geöffnet werden, und eine gewünschte Rune kann dann ausgewählt und behalten werden.

Im 12-Jahres-Punkte-Shop können verschiedene Items wie die Legendäre Schriftrolle zum 12. Jubiläum, die Licht/Dunkel-Schriftrolle zum 12. Jubiläum sowie besondere Jubiläums-Emojis gegen Punkte eingetauscht werden. Nachdem alle Items im Shop erworben wurden, steht zusätzlich ein unbegrenzter Shop zur Verfügung, in dem unbegrenzt 6-Sterne Runen der Seltenheit Heldenhaft oder höher gefertigt werden können.

Darüber hinaus findet das 100+100 Legendäre Runen & Aufarbeitungssteine Event statt, bei dem abhängig von den gesammelten Gesamtpunkten und abgeschlossenen Täglichen Quests Belohnungen wie Event-Aufarbeitungssteine, ein Set aus zehn Legendären 6-Sterne Runen sowie Relikte und Relikt-Aufwertungssteine erhalten werden können. Die Relikte wurden erst kürzlich im April als neues Wachstumssystem eingeführt.