Summoners War feiert zehnjähriges Jubiläum

Com2uS feiert den globalen Erfolg von "Summoners War: Sky Arena", dem weltweit beliebten Mobile-Titel aus Südkorea. Zu diesem Anlass veröffentlicht Com2uS eine Infografik, die die Symbolik und den kumulativen Anstieg der Verkaufszahlen veranschaulicht.

"Summoners War" erschien erstmals im April 2014 in Korea und wurde zwei Monate später weltweit veröffentlicht. Bis heute erzielte die Marke einen weltweiten Umsatz von über drei Milliarden Dollar, wobei Amerika und Europa mehr als die Hälfte aller Verkäufe erzielten. Seit Veröffentlichung stieg die Präsenz von "Summoners War" weiter an. Im Vergleich zum ersten Jahr auf dem Markt hat sich die Anzahl an Beschwörern weltweit um mehr als das 20-fache erhöht.

"Summoners War" steigert das Engagement der Nutzer mit regelmässigen Vor-Ort-Events wie E-Sport-Turnieren, Touren und Gaming-Shows. Passend dazu veranstaltet Com2uS zur Feier des zehnjährigen Jubiläums in 18 Städten und 13 verschiedenen Regionen das Summoners Festival. Dadurch soll die Interaktion mit den Nutzer:innen weiter ausgebaut werden. Ausserdem soll die IP "Summoners War" auf verschiedene Genres und Spielkanäle ausgeweitet werden.

Während dem Summoners Festival erhalten Spieler durch tägliches Spielen 10-Jahres-Embleme, die zur Herstellung von bis zu 49 legendären 6-Sterne-Runen verwendet werden können. Ausserdem können die Runen aufgewertet werden, so dass Spieler zwei legendäre 6-Sterne-Runen erhalten können. Tägliche Belohnungen sind je nach Anzahl der erhaltenen Embleme verfügbar. Die Embleme selbst können gegen legendäre Alle-Attribute-Schriftrollen, L&D-Schriftrollen und Devilmons eingetauscht werden. Durch das Abschliessen täglicher Missionen sammeln Spieler neben anderen Belohnungen auch Erinnerungsgegenstände zum zehnjährigen Jubiläum, darunter das Riesenkuchengebäude und verschiedene Profilhintergründe und Emojis. Ausserdem wird bis zum 01. Juli ein zeitlich begrenzter Überraschungsshop verfügbar sein, der Items wie legendäre Alle-Attribute-Schriftrollen, L&D-Schriftrollen und 10-Jahres-Spezial-Schriftrollen anbietet. Gleichzeitig findet ein spezielles Beschwörungsereignis statt, bei dem die Spieler für jedes der fünf Attribute ein 4-Stern- und 5-Stern-Standardmonster für erhöhte Beschwörungsraten auswählen können.