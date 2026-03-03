Summoners War: Giveaway-Event

Com2uS gab bekannt, dass in "Summoners War: Sky Arena" drei Events zur Feier der Kollaboration mit "Der Herr der Ringe" gestartet wurden.

Durch das Spielen der aktuellen Events könnt ihr nicht nur Kollabo-Items erhalten, sondern auch die strategische Spieltiefe von "Summoners War" in Kombination mit dem Universum von "Der Herr der Ringe" noch intensiver erleben.

Zunächst läuft bis zum 31. März ein Event, bei dem eine Formwandlung für den Kollabo-Charakter Aragorn erhältlich ist. Wer täglich spielt und 100 Missions-Punkte erreicht, erhält je nach Anzahl der kumulierten Abschlüsse unter anderem eine Formwandlung mit einem neuen Style für alle Attribute von Aragorn, eine "Der Herr der Ringe"-Schriftrolle, fünf exklusive Kollabo-Emojis sowie das Gebäude-Item Mathom-Haus, in dem Monster platziert werden können.

Im gleichen Zeitraum findet ausserdem das Abenteuer der Gefährten-Event statt. Beim Spielen von Kollabo-Inhalten wie Dungeons, Täglichen und Wöchentlichen Missionen oder Minigames werden "Der Herr der Ringe"-Token vergeben. Abhängig von der gesammelten Gesamtmenge werden stufenweise Belohnungen wie eine "Der Herr der Ringe"-Schriftrolle, eine Legendäre alle Attribute-Schriftrolle oder eine Licht & Dunkel Schriftrolle vergeben.

Bis zum 15. März wird zudem das Blütenblätter Tausch-Shop Event durchgeführt. Beim Spielen von Inhalten wie Arena, Interserver-Kampf, Welt-Arena und Belagerungskampf können Spieler die Event-Währung Blütenblätter erhalten. Entsprechend der täglich gesammelten Menge werden zusätzlich Manasteine und Energie vergeben. Die gesammelten Blütenblätter können dann im Tausch-Shop gegen Items wie eine "Der Herr der Ringe"-Schriftrolle, eine Legendäre Schriftrolle oder ein Devilmon eingetauscht werden.