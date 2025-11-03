Summoners War: Hauptinhalte für November

Com2uS hat in einem neu veröffentlichten Showcase-Video Details zu dem bevorstehenden umfangreichen Tomorrow-Update für Summoners War bekannt gegeben. Die Entwickler wollen eine Spielumgebung schaffen, die auch offline Spielfortschritt ermöglicht und so das Wachstum sowie die Belohnungen für euch verbessert.

Um die Effizienz jeder Gameplay-Session zu steigern, werden mit dem Update das Glück von Ameria und der Erkundungskampf eingeführt, die darauf ausgelegt sind, Belohnungen zu verbessern und das Spiel zugänglicher zu machen. Mit Glück von Ameria können Spieler, während es aktiv ist, bis zu fünf Mal mehr legendäre Items erhalten, sowohl im Cairos-Dungeon als auch im Riss der Welten. Der Erkundungskampf ermöglicht es Spieler, Items auch offline zu farmen. Bis zu 200 Kämpfe können über einen Zeitraum von acht Stunden simuliert werden.

Aufgrund des positiven Feedbacks der Spieler zum kürzlich hinzugefügten PvP-Modus Herausforderungskampf wird Com2uS auch einen neuen kompetitiven PvE-Inhalt namens Tempel des Chaos veröffentlichen. In diesem Modus können Spieler mit drei Decks gegen einen mächtigen Boss kämpfen, um sich einen Platz in der Rangliste zu erspielen und sich mit anderen Beschwörer zu messen. Durch die Einbindung kompetitiver Elemente in PvE, soll der Modus ein neues strategisches Erlebnis bieten.

Des Weiteren werden neue Aufwertungs-Items, Veredelungssteine und Magie-Fragmente eingeführt. Mit Veredelungssteinen können Spieler nur die numerischen Werte der Sub-Eigenschaften einer Rune ändern, während die Sub-Eigenschaften selbst unverändert bleiben. Mit Magie-Fragmenten können Artefakte in einem einzigen Schritt vollständig aufgearbeitet werden. Beide Items können im Tempel des Chaos, im Belagerungskampf und in der Welt-Arena erhalten werden. Darüber hinaus werden verschiedene PvP-Belohnungen verbessert, darunter erhöhte Gilden-Siegel und Gilden-EP in Belagerungskämpfen. Auch eine grössere Menge an Medaillen wird für Spieler der Welt-Arena erhältlich sein vom Punisher-Rang und höher, was die Motivation und Zufriedenheit steigern soll.

Darüber hinaus verbessert das Update die Zugänglichkeit zu 4-Sterne und 5-Sterne Monstern, um neuen und wiederkehrenden Spieler den Einstieg zu erleichtern und den Spielspass zu erhöhen.