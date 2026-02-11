Summoners War X Der Herr der Ringe

Com2uS gab bekannt, dass es zur Feier der Kollaboration von "Summoners War: Sky Arena" mit "Der Herr der Ringe" eine limitierte Auflage von Merchandising-Produkten veröffentlicht, die die Welten beider Werke miteinander verbinden.

Diese Produkte, die erstmals im Rahmen einer Kollaboration von Com2uS-Spielen vorgestellt werden, sind insofern besonders bedeutungsvoll, da sie in limitierter Auflage erscheinen und die Welt des RPGs "Summoners War" mit seiner treuen Fangemeinde und die Welt des Fantasy-Urwerks "Der Herr der Ringe" miteinander verbinden. Com2uS plant, durch eine Reihe einzigartiger Produkte, die das Zusammentreffen dieser beiden globalen IPs zelebrieren, den Sammlerwert für Fans zu steigern.

Insgesamt wurden sechs Produkte vorgestellt:

Artisan-Keycap-Set

Metall-Schlüsselanhänger

Spielkarten

Die Gefährten-Decke

Grosses Mauspad (2 Arten)

Acryl-Ständer (2 Arten).

Die Produkte wurden unter Berücksichtigung ihrer Praktikabilität und dem Sammlerwert entworfen und zeigen beliebte Monster aus "Summoners War" in harmonischer Übereinstimmung mit der Erzählung und Atmosphäre von Der Herr der Ringe, sodass Fans beider IPs sich damit identifizieren können.