Com2uS veranstaltet Showcase

Com2uS gibt bekannt, dass die Vorregistrierung für das grosse Jubiläums-Update zu "Summoners War: Sky Arena" bald startet und es einen Showcase-Stream geben wird, in dem Fans weltweit die Neuerungen präsentiert werden.

Seit der Veröffentlichung vor neun Jahren hat sich "Summoners War" durch eine Reihe gross angelegter Kooperationen (Street Fighter, Cookie Run Kingdom, Assassin's Creed) und anderer Events zu einem weltweiten Hit entwickelt. Mit dem RELOADED!-Update können Spieler*innen neue Abenteuer erleben und verbessertes Gameplay geniessen.

Spieler können sich auf der entsprechenden Seite für das Update vorregistrieren, um so spezielle Belohnungen zu erhalten. So bekommen sie unter anderem besondere 9-Jahres-Spezial-Schriftrollen, 5-Sterne-Regenbogenmon und weitere Spielgegenstände als Geschenk. Neue und wiederkehrende Spieler*innen erhalten zusätzlich Unterstützung in Form von Erweckungskraft und Super-Angelmon. Ausserdem gibt es weitere 9-Jahres-Spezial-Schriftrollen als Bonus, wenn sich Freunde über einen speziell generierten Link für das Update registrieren.

Um Fans weltweit die Inhalte im Detail zu präsentieren, veranstaltet Com2uS einen Showcase-Stream. Dieser findet am 24. Juni um 07:00 Uhr MESZ im IVEX Studio in Gwangmyeong, Korea, statt. Das Event wird global live gestreamt und sowohl online als auch offline vor Ort viele Inhalte für alle Zuschauer bieten.