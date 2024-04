Com2uS gab bekannt, dass nach einer hart umkämpften Liga-Phase heute die besten acht Spieler in die Play-offs der Summoners War European League 2024 starten und sich der beste Beschwörer am morgigen Tag, dem 6. April, den europäischen Titel sichern wird.

Zu den besten acht Spielern der Liga-Phase zählen Obabo, Pinkroid~, PaffiX, Raxxaz~, Glorious, Titogoflette, GutsTheBERZERK und SamBSepp.

Für die Play-offs spielt die Tabellenplatzierung der Liga-Phase eine wichtige Rolle: Dank seines ersten Platzes hat sich Obabo bereits für die dritte Runde der Play-offs qualifiziert, während GutsTheBERZERK in Runde 1 gegen Titogoflette um seinen Platz im Finale antreten muss.

Zudem ändert sich der Spielmodus im Rahmen der Play-offs. Die ersten beiden Runden finden nicht, wie bisher, als Best-of-2 statt, sondern werden als Best-of-5 ausgetragen. Ab der dritten Runde bis zum grossen Finale werden die Beschwörer dann im Best-of-7 gegeneinander antreten.

Die ersten beiden Finalrunden der Summoners War European League finden am 5. April um 20:00 Uhr statt und am 6. April geht es mit dem Finale um 14:00 Uhr weiter. Das Event kann an beiden Tagen auf dem offiziellen Twitch- oder YouTube-Kanal von Com2uS EU verfolgt werden.