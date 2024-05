Summoners War: Neue Kollaboration angekündigt

Die neue Kollaboration erweitert Soul Strike um eine Vielzahl an Spielinhalten. Spieler können nun folgende beliebte "Summoners War"-Monster als mythische Verbündete antreffen: Artamiel, der Erzengel des Lichts, Vanessa, die Valkyrja des Feuers, Anavel, das okkulte Mädchen des Wassers, und Tiana, die Polarkönigin des Windes. Die Kollaboration führt zudem die Fertigkeit Homunkulus-Beschwörung ein und bietet Devilmon als Crossover-Relikt. Die Charaktere aus "Summoners War" werden nicht nur an die Ästhetik, sondern auch an das Gameplay von Soul Strike angepasst.

Der Crossover-Inhalt Turm der Prüfung aus "Summoners War" ist jetzt in "Soul Strike" verfügbar. Turm der Prüfung besteht aus 100 Etagen mit drei verschiedenen Schwierigkeitsgraden: Normal, Schwer und Höllisch, wobei Spieler dem Endboss Lyrith in der obersten Ebene begegnen werden. Durch tägliche Belohnungen und das Abschliessen von Ebenen können sie zudem verschiedene Gegenstände wie Edelsteine, Äther- und Manasteine, eine spezielle Währung für dieses Event, verdienen. Im Höllenmodus können die Spieler:innen die Menge an Manasteinen, die sie durch tägliche Belohnungen erhalten, erhöhen, indem sie mehr Sterne sammeln und jede Etage unter bestimmten Bedingungen abschliessen. Die Ranglisten-Belohnungen, welche auf Event-Punkten basieren, sollen den Kampfgeist anspornen. Manasteine, die im Turm der Prüfung eingesammelt werden, können im Secret Shop gegen Crossover-Verbündete, Fertigkeiten und Relikte eingetauscht werden.

Das charakteristische Runen-System von "Summoners War" wird im Runen-Tausch-Event vorgestellt. Spieler können sieben verschiedene Runenarten erhalten, indem sie in den normalen und Eroberer-Stufen Monster jagen und Offline-Belohnungen einlösen. Die Runen können dann eingesetzt werden, um verschiedene Gegenstände zu erhalten. Um die Kollaboration zu feiern, findet ausserdem ein sieben-tägiges Login-Event statt, bei dem Spieler verschiedene Beschwörungstickets sowie den Crossover-Verbündeten Artamiel zusammen mit der Fertigkeit Homunkulus-Beschwörung erhalten können.

Zusätzlich zu den Inhalten der Kollaboration wird "Soul Strike" das Gameplay mit der Erweiterung der Eroberer-Stufe, der Einführung eines Season Pass und der Einführung des Spiels in Deutsch und Französisch weiter verbessern.