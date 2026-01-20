Summoners War und Der Herr der Ringe treffen aufeinander

Com2uS hat für den 29. Januar ein Update mit einer Kollaboration zwischen "Summoners War" und "Der Herr der Ringe" angekündigt und dazu ein Teaser-Video veröffentlicht.

Das Teaser-Video zeigt beliebte Monster aus "Summoners War" zusammen mit den Hauptfiguren aus "Der Herr der Ringe" und weckt damit die Vorfreude von Fans weltweit.

Die symbolträchtigen Charaktere aus "Der Herr der Ringe" – die Gefährten und Gollum – erscheinen gemeinsam mit Leo und anderen beliebten Monstern aus "Summoners War" auf dem Schlachtfeld. Insbesondere die spannungsgeladene Szene, in der die Charaktere aus beiden Welten ihre Kräfte vereinen, um sich gegen die gewaltigen Mächte der Finsternis unter der Führung von Sauron zu behaupten, gibt einen Einblick in die Handlung und das enorme Ausmass dieser Kollaboration.

Darüber hinaus findet ein Vorfreude-Event statt, an dem ihr teilnehmen können. Wenn ihr euch bis zum Launch des Updates das Teaser-Video auf dem offiziellen YouTube-Kanal von "Summoners War" ansehen und einen Kommentar dazu hinterlassen, werden unter den Teilnehmer über eine Ziehung eine "Summoners War"-Magierin-Stimmungslampe sowie zahlreiche weitere Items aus dem Spiel vergeben.

Desweiteren kann in der offiziellen Community ein Kollabo Vorab-Coupon erhalten werden, der Mystische Schriftrollen, ein Devilmon und weitere Items enthält.