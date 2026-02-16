Summoners War: Turm der Prüfung-Update

Com2uS bekannt, dass in "Summoners War: Sky Arena" ein neues Turm der Prüfung-Update veröffentlicht wird, das Spielern die Möglichkeit bietet, eine "Der Herr der Ringe"-Schriftrolle zu erhalten.

"Summoners War" hat kürzlich durch die Kollaboration mit "Der Herr der Ringe" grosse internationale Resonanz erhalten können, da die Welt des Romans detailgetreu im Spiel umgesetzt wurde. Mit dem neuen Update führt Com2uS diese Kollaborationskampagne fort und erweitert das zentrale PvE-Element des Spiels, den Turm der Prüfung, um entsprechende Belohnungen.

Das Update ist zeitlich begrenzt und gilt vom 15. Februar, 06:00 Uhr, bis zum 15. März. Während dieses Zeitraums erhalten Spieler beim Abschluss der 50. Etage des Turms der Prüfung im Schwierigkeitsgrad Normal eine "Der Herr der Ringe"-Schriftrolle, mit der garantiert ein Kollabo-Charakter beschworen werden kann.

Begleitend zum Update startet ein Event zur Unterstützung des Aufstiegs im Turm der Prüfung. Je nach Anzahl der insgesamt abgeschlossenen Etagen können zusätzliche Belohnungen wie eine Legendäre Schriftrolle, sowie weitere für das Wachstum von Monstern wichtige Items, darunter Mystische Schriftrollen, erworben werden.

Vom 16. Februar bis zum 1. März findet ausserdem das Kollabo-Glückskapseln Event statt. Durch das Spielen von PvP-Inhalten wie Arena, Welt-Arena und Belagerungskampf oder durch die Nutzung von Glück von Ameria können Punkte gesammelt werden. Als tägliche Belohnung erhalten Spieler Energie, Manasteine sowie zwei Glückskapsel-Tickets.

Mit den erhaltenen Tickets können auf der Event-Seite Glückskapseln geöffnet werden, die unter anderem eine Legendäre alle Attribute-Schriftrolle, Legendäre Schriftrollen und Aufarbeitungssteine enthalten.