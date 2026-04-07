12 Jahre Summoners War

Com2uS hat vor dem 12-jährigen Jubiläum von "Summoners War: Sky Arena" ein Pre-Anniversary-Event für euch gestartet.

Seit der Erstveröffentlichung in Korea im April 2014 und dem weltweiten Start im Juni hat sich "Summoners War" als K-Game etabliert, das auf strategischem Gameplay basiert. Dabei sammelt und kombiniert ihr Monster mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Attributen. Zum 12-jährigen Jubiläum in diesem Jahr plant Com2uS ein einjähriges Fest für euch, bestehend aus Jubiläumsveranstaltungen und der 10. Ausgabe des globalen E-Sport-Turniers.

Das Event zum Vorabend des Jubiläums bildet den Auftakt und läuft bis zum 12. April. Durch die Teilnahme könnt ihr vorab Gegenstände verdienen, die ihr bei den kommenden Hauptveranstaltungen zum 12-jährigen Jubiläum einsetzen könnt.

Ihr schliesst Missionen ab, indem ihr Glück von Ameria nutzt und Inhalte wie Arena, Weltarena und Belagerungskampf spielt. Für jede abgeschlossene Mission erhaltet ihr Energie, Manasteine und 12-Jahres-Münzen.

Während des Zeitraums könnt ihr bis zu 550 12-Jahres-Münzen sammeln. Diese tauscht ihr später in den Hauptveranstaltungen gegen verschiedene Belohnungen ein.

Zusätzlich könnt ihr für jeweils zwei abgeschlossene tägliche Missionen ein Puzzleteil auf der Event-Seite freischalten. Sobald das Puzzle vollständig ist, bekommt ihr Belohnungen wie Mystische Schriftrollen, 6 Sterne legendäre Runen, legendäre Artefakte sowie Edelsteine und Schleifsteine.

Parallel zum Event hat Com2uS auf den offiziellen Social-Media-Kanälen ein Teaser-Bild veröffentlicht. Das Bild ist als Einladung zu einem globalen Fan-Konzert zum 12. Jubiläum gestaltet und deutet auf eine Feier hin, die auf Sky Island stattfinden soll.