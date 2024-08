Gameplay-Trailer zu Son and Bone

Seit dessen Ankündigung im Januar haben wir nicht mehr wirklich etwas von "Son and Bone" gehört. Diese Funkstille wurde jetzt von TeamKill Media mit einem neuen Gameplay-Trailer beendet.

Hier wird uns nämlich über zweieinhalb Minuten lang gezeigt, was "Son and Bone" spielerisch zu bieten hat. Der inhaltliche Fokus des Materials liegt dabei auf der Spielwelt und den Gegnern.

Als in "Son and Bone" eine örtliche Farm in Patchwork, Montana, von einer Gruppe Banditen überfallen wird, macht sich Sheriff Sam Judge auf den Weg, um sie zur Rechenschaft zu ziehen und die Geisel zu retten, die sie entführt haben. Aber auf seiner Mission findet sich Sam durch die mysteriösen Motive seiner Verfolger plötzlich in einer anderen Welt wieder, welche von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern bevölkert ist, und muss nun um sein Leben kämpfen, um auf die Erde zurückzukehren.

"Son and Bone" soll schon sehr bald für PS5 erscheinen.