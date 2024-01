Son and Bone angekündigt

Teamkill Media kündigt "Son and Bone" für PS5 an. Was sich hinter dem Namen verbirgt, verrät der erste Trailer.

Hier ist unschwer zu erkennen, dass es sich bei "Son and Bone" um einen waschechten Dino-Shooter handelt. Dieser gefällt auch in audiovisueller Hinsicht. Erste Angaben zum Inhalt gibt es ebenfalls:

Als nämlich eine örtliche Farm in Patchwork, Montana, von einer Gruppe Banditen überfallen wird, macht sich Sheriff Sam Judge auf den Weg, um sie zur Rechenschaft zu ziehen und die Geisel zu retten, die sie entführt haben. Aber auf seiner Mission findet sich Sam durch die mysteriösen Motive seiner Verfolger plötzlich in einer anderen Welt wieder, welche von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern bevölkert ist, und muss nun um sein Leben kämpfen, um auf die Erde zurückzukehren.

"Son and Bone" erscheint im weiteren Jahresverlauf.