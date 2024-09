Son and Bone hat einen Releasetermin

Nachdem wir kürzlich schon gesagt bekamen, dass "Son and Bone" sehr bald für PS5 erscheinen wird, gibt es jetzt tatsächlich einen konkreten Releasetermin für den Dino-Shooter. Demnach ist noch in dieser Woche soweit.

So gibt TeamKill Media bekannt, dass "Son and Bone" bereits ab morgen für PS5 und den PC erhältlich sein wird. Weitere Umsetzungen des Titels sind offenbar erstmal nicht geplant.

Als in "Son and Bone" eine örtliche Farm in Patchwork, Montana, von einer Gruppe Banditen überfallen wird, macht sich Sheriff Sam Judge auf den Weg, um sie zur Rechenschaft zu ziehen und die Geisel zu retten, die sie entführt haben. Aber auf seiner Mission findet sich Sam durch die mysteriösen Motive seiner Verfolger plötzlich in einer anderen Welt wieder, welche von prähistorischen Kreaturen und Dinosauriern bevölkert ist, und muss nun um sein Leben kämpfen, um auf die Erde zurückzukehren.

"Son and Bone" war im Januar angekündigt worden.