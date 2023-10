Song of Nunu: Magisches Musikvideo

Riot Forge veröffentlichte heute ein Musikvideo zu "Song of Nunu: A League of Legends Story", um die anstehende Veröffentlichung des Spiels am 1. November zu feiern. Das storylastige Abenteuer dreht sich um die beliebten Champions Nunu und Willump aus "League of Legends". Das Spiel erscheint für Nintendo Switch sowie für PC.

Das Lied mit dem Titel "You and Me Makes Us" wurde vom Sänger/Songwriter DEEGAN, ansässig in Los Angeles, geschrieben und gesungen und wird von Riot Games Music zusammen mit The Hit House Global Publishing BMI veröffentlicht. Das animierte Musikvideo gibt einen tieferen Einblick in das unzertrennliche Band zwischen Nunu und Willump und die eisige Wildnis Freljords. Im Video hat auch Volibear seinen ersten Auftritt. Er wird neben weiteren bekannten Champions aus "League of Legends" in "Song of Nunu" zu sehen sein.

"Es ist so unglaublich toll, ‚You And Me Makes Us‘ in Zusammenarbeit mit DEEGAN produziert zu habe. ein künstlerisches Talent ist wirklich fesselnd und er hat die Essenz der herzerwärmenden Freundschaft zwischen Nunu und Willump wunderschön in seinem Lied eingefangen. Wir können es kaum erwarten, die Reaktionen der Spieler auf die enge und lebhafte Beziehung der beiden zu sehen, während sie mit ihnen Freljord erkunden."

Jonny Altepeter, Riot Games Music

"Song of Nunu: A League of Legends Story" wird von Tequila Works entwickelt und von Riot Forge veröffentlicht. Es ist die Geschichte einer ultimativen Reise der zwei besten Freunde Nunu und Willump. Die Spieler wandern, klettern und fahren Schlitten durch Freljord, einem frostigen Land mit harschen Schneestürmen, wilden Wölfen und Zauberei. Dort lösen sie Rätsel, während sie die Schneelandschaft erkunden und die verborgenen Geheimnisse unter dem Eis enthüllen.