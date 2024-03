Song of Silence startet im Mai in Early Access

Der Entwickler Chimera Entertainment hat kürzlich angekündigt, dass das derzeit in der Entwicklung befindliche Fantasy-Strategie-Spiel "Song of Silence" im kommenden Mai auf Steam im Early Access starten wird. Davor wird jedoch eine eigene Kickstarter-Kampagne stattfinden, die bereits am 26. März, weit vor dem Start des Early Access auf Steam, beginnen soll.

"Song of Silence" ist dem 4X-Strategie-Genre zuzuordnen, dessen bekanntester Vertreter die von 2K Games entwickelte "Civilization"-Serie zählt. Der visuelle Stil des Spiels orientiert sich am Art Nouveau, einer Stilrichtung aus den späten 1890er und 1910er Jahren. Eine Demo des Spiels konnte erstmals im Zuge des Steam Next Fest im vergangenen Oktober gespielt werden.

Das Spiel selbst bietet eine Mischung aus Fantasy-Kriegsführung, automatischen Kämpfen und Wirtschaftssimulation. Bisher wurde "Song of Silence" ausschliesslich für Computer angekündigt.