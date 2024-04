Songs of Conquest terminiert

Coffee Stain Publishing und Lavapotion haben einen konkreten Releasetermin für "Songs of Conquest" verkündet. Sonderlich lange müssen wir uns jedenfalls nicht mehr gedulden.

Demnach ist "Songs of Conquest" ab 20. Mai für den PC erhältlich. Weitere Versionen des Strategietitels sind offenbar aktuell nicht geplant. Ein kurzer Release Date Trailer begleitet die Terminierung.

Bei "Songs of Conquest" handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel, das von den Klassikern der Neunziger inspiriert ist. Wir führen darin mächtige Magier („Wielders“) an und wagen uns in unbekannte Länder. Zudem kämpfen wir gegen die Armeen, die es wagen, sich uns entgegenzustellen und jagen mächtigen Artefakten nach.

"Songs of Conquest" war bereits seit dem 10. Mai 2022 im Early Access.