Songs of Silence terminiert

Chimera Entertainment hat einen konkreten Releasetermin für "Songs of Silence" verkündet. Demnach müssen wir uns diesbezüglich nur noch bis November gedulden.

Demnach ist "Songs of Silence" ab 13. November für PS5, Xbox Series X und den PC erhältlich. Ein Release Date Trailer begleitet die freudige Nachricht.

Bei "Songs of Silence" handelt es sich um ein rundenbasiertes Strategiespiel der nächsten Generation. Es bietet konzeptionell eine einzigartige Mischung aus Königreich- und Armee-Management sowie Heldenentwicklung und Echtzeit-Kampf. Langweilig dürfte uns so schnell also nicht werden.

Auf dem PC befindet sich "Songs of Silence" seit dem 4. Juni im Early-Access-Stadium.