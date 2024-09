Sonic Dream Team: Inhaltserweiterung

SEGA hat heute die neueste prall gefüllte Inhaltserweiterung für "Sonic Dream Team" veröffentlicht, den neuen 3D-Action-Plattformer der "Sonic The Hedgehog"-Reihe, verfügbar exklusiv auf Apple Arcade. Dieses Update bringt sowohl Neuerungen bei Tails' Prüfungen sowie neue Stärken, darunter Stampfen, Super-Gleiten und mehr!

Hier ist eine Übersicht der neuen Inhalt

Stärken sind da!

Stärken können freigeschaltet und ausgerüstet werden, um Sonic und seinem Team mächtige neue Fähigkeiten zu geben, darunter Stampfen, Super-Gleiten, Wand-Turbo und mehr. Sie werden über Tails' Prüfungen freigeschaltet und erlauben, die Ausstattung an den Spielstil anzupassen. Es gibt 16 Stärken zum Freischalten und Experimentieren!

Tägliche Belohnungen und mehr

Tails' Prüfungen werden jetzt täglich aktualisiert und bringen mehr Belohnungen! Spielende können jetzt in jeder Herausforderungsmission auch Ränge verdienen, wobei der begehrte S-Rang zusätzliche ERF zum schnelleren Freischalten von Belohnungen und Stärken bringt.

Punkte-Level jetzt verfügbar

In Tails' Prüfungen können Spielende nun in neue Punkte-Level eintauchen. Hier zerstören sie Ziele, Feinde und Hindernisse und verbinden Manöver zu Kombo-Serien. Sie können ihre Rekorde in den Bestenlisten posten und sehen, wer ganz oben steht!

Rocken zu mehr Sonic-Musik!

Über Tails' Prüfungen können jetzt beliebte Musikstücke aus anderen Sonic-Spielen freigeschaltet werden. Spieler können während des Spiels zu jedem freigeschalteten Musikstück grooven!

"Sonic Dream Team" ist jetzt exklusiv auf Apple Arcade verfügbar und kann auf iPhone, iPad, Mac, Apple TV und Apple Vision Pro gespielt werden.