Sonic Frontiers: Definitive Edition in Planung?

Es könnte sein, dass Sega momentan an einer Definitive Edition von "Sonic Frontiers" arbeitet. Zumindest macht ein jetzt aufgetauchtes erstes Anzeichen diesbezüglich Hoffnung.

So wurde beim Game Rating and Administration Committee of Korea eine Alterseinstufung für eine Definitive Edition von "Sonic Frontiers" gesichtet. Besagte Ratings bzw. Alterseinstufungen sind zwar keine Garantie, aber in der Regel zumindest ein guter Indikator für eine spätere Veröffentlichung.

Ausserdem macht Hoffnung, dass Sega in der Vergangenheit bereits mehrere Definitive Editions seiner Sonic-Titel veröffentlicht hat. Dies geschah nämlich schon bei "Sonic Origins" und "Sonic Mania".

"Sonic Frontiers" ist seit 8. November 2022 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC erhältlich.