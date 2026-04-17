Sonic Racing: CrossWorlds – Kostenloser Angry Birds-Inhalt

Sega hat kostenlose Inhalte aus "Angry Birds" für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht. Bis Montag, den 20. April um 01:59 Uhr, könnt ihr im Spiel Festivalpunkte sammeln, um Aufkleber und Gadgets freizuschalten.

Die neuen Inhalte im Überblick:

Spielbarer Charakter: Red aus Angry Birds

Red aus Angry Birds Fahrzeug: Der Super Roaster

Der Super Roaster Extras: Spezielle Emotes und Sounds

Spezielle Emotes und Sounds Musik: Drei neue Songs für die Jukebox („Go! Theme“, „Go! Theme (Final Lap)“ und das „Angry Birds Theme“)

Wenn ihr die Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition besitzt, erhaltet ihr die Erweiterung automatisch. Achtet darauf, dass ihr die aktuellste Spielversion installiert habt.

"Sonic Racing: CrossWorlds" ist für PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und PC erhältlich.