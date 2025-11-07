Sonic Racing: CrossWorlds: Dezember-Termin für die Nintendo Switch 2 Edition

Sega hat verkündet, wann die Nintendo Switch 2 Edition von "Sonic Racing: CrossWorlds" verfügbar sein wird. Demnach ist es im Dezember soweit.

Konkret ist "Sonic Racing: CrossWorlds" ab 4. Dezember auch für Switch 2 erhältlich. Für Inhaber der Switch-Fassung besteht eine kostenpflichtige Upgrade-Möglichkeit. Wer sich bis zum 17. Dezember zum Kauf entschliesst, bekommt zudem das "Werehog Pack" als Dankeschön.

Simultan wurde ein neuer Release Date Trailer zur kommenden Switch-2-Umsetzung von "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht. Dieser stimmt uns mit flotten In-Game-Sequenzen auf den Funracer mit dem ikonischen blauen Igel und seinen Freunden ein.

Gestern erst wurde der kostenlose "Ichiban Kasuga"-Inhalt für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht. Unsere News zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC.