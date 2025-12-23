Sonic Racing: CrossWorlds: Termin für den NiGHTS Content Drop

Sega hat einen Termin für den NiGHTS Content Drop für "Sonic Racing: CrossWorlds" verkündet. Demnach ist das Update sogar noch in dieser Woche verfügbar.

Konkret erscheint der NiGHTS Content Drop für "Sonic Racing: CrossWorlds" schon morgen. Er enthält NiGHTS als spielbaren Charakter, ein NiGHTS-Fahrzeug, Dream Sleeper Special Emotes und Sounds. Erfahrungsgemäss sollten die nächsten Zusatzinhalte für den Funracer dann ebenfalls nicht lange auf sich warten lassen.

Erst im November war nämlich das SpongeBob-Schwammkopf-Paket für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember.