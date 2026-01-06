Sonic Racing: CrossWorlds: Termin für die nächste Erweiterung

Sega hat bereits den Releasetermin für die nächste Erweiterung von "Sonic Racing: CrossWorlds" verkündet. So müssen wir uns diesbezüglich erfreulicherweise gar nicht mehr lange gedulden.

Demnach wird das sogenannte Pac-Man Pack schon ab morgen für "Sonic Racing: CrossWorlds" verfügbar sein. Ein Teaser-Trailer stimmt und bereits jetzt 30 Sekunden lang auf den DLC ein. Darin darf selbstverständlich auch der ikonische Sound des Arcade-Klassikers nicht fehlen.

Pünktlich zu Heiligabend war erst der NiGHTS Content Drop für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht worden. Unsere damalige Meldung zu dem Thema findet ihr an dieser Stelle.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember 2025.