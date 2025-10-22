Sonic Racing: CrossWorlds könnte weitere Download-Inhalte bekommen

Serienproduzent Takashi Iizuka von Sega hat sich jetzt in einem Interview zu weiteren Download-Inhalten für "Sonic Racing: CrossWorlds" geäussert. Demnach könnte es damit auch durchaus über den ursprünglich geplanten Zeitraum hinaus weitergehen.

Iizuka erklärt in diesem Zusammenhang, dass momentan ein Jahr an Download-Inhalten für "Sonic Racing: CrossWorlds" vorgesehen ist. Sollten sich der Titel und seine Spielerbasis positiv entwickeln, ist eine Ausweitung auf zwei oder drei Jahre denkbar.

Da "Sonic Racing: CrossWorlds" als Online-Spiel konzipiert ist, kann das Entwicklerteam flexibel auf Rückmeldungen reagieren und neue Inhalte schrittweise integrieren. Geplant sind mögliche Erweiterungen wie etwa neue Ausrüstungsgegenstände oder Anpassungen bei der Spielbalance.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch 2 wird gegen Jahresende versorgt.