Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenlose neue Inhalte

Heute hat SEGA offiziell den kostenlosen "Ichiban Kasuga"-Inhalt für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt jetzt als Ichiban Kasuga, der Held von Yokohama, um den ersten Platz kämpfen!
Der kostenlose Ichiban-Inhalt umfasst...
- Ichiban als spielbarer Charakter
- Ichibans Fahrzeug, Dragon Brave
- Besondere Emotes und Sounds
Wenn ihr entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzt, erhaltet ihr den kostenlosen Ichiban-Inhalt automatisch. Stellt bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäss heruntergeladen werden kann.
"Sonic Racing: CrossWorlds" ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und für Nintendo Switch erhältlich.