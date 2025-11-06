Sonic Racing: CrossWorlds: Kostenlose neue Inhalte

Ichiban Kasuga offiziell erhältlich

Heute hat SEGA offiziell den kostenlosen "Ichiban Kasuga"-Inhalt für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt jetzt als Ichiban Kasuga, der Held von Yokohama, um den ersten Platz kämpfen!

Screenshot

Der kostenlose Ichiban-Inhalt umfasst...

  • Ichiban als spielbarer Charakter
  • Ichibans Fahrzeug, Dragon Brave
  • Besondere Emotes und Sounds

Wenn ihr entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzt, erhaltet ihr den kostenlosen Ichiban-Inhalt automatisch. Stellt bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäss heruntergeladen werden kann.

"Sonic Racing: CrossWorlds" ist jetzt sowohl digital als auch physisch für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC und für Nintendo Switch erhältlich.

Quelle: SEGA
