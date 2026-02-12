Sonic Racing: CrossWorlds - Neue kostenlose Inhalte

SEGA hat heute offiziell den kostenlosen "Super Monkey Ball"-Inhalt für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt jetzt als der freche Affe AiAi um den Titel der Top-Banane kämpfen!
Der kostenlose "Super Monkey Ball"-Inhalt umfasst Folgendes:
- AiAi als spielbarer Charakter
- AiAis Fahrzeug, den Banana Cruiser
- Besondere Emotes und Sounds
In der Jukebox wurden vier neue Songs mit „Super Monkey Ball“-Thema hinzugefügt.
- „Race“
- „Menu Theme“
- „Jingle from Super Monkey Ball Banana Rumble“
- „Banana Farm“
Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen "Super Monkey Ball"-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäss heruntergeladen werden kann.