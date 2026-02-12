Sonic Racing: CrossWorlds - Neue kostenlose Inhalte

SEGA hat heute offiziell den kostenlosen "Super Monkey Ball"-Inhalt für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt jetzt als der freche Affe AiAi um den Titel der Top-Banane kämpfen!

Der kostenlose "Super Monkey Ball"-Inhalt umfasst Folgendes:

AiAi als spielbarer Charakter

AiAis Fahrzeug, den Banana Cruiser

Besondere Emotes und Sounds

In der Jukebox wurden vier neue Songs mit „Super Monkey Ball“-Thema hinzugefügt.

„Race“

„Menu Theme“

„Jingle from Super Monkey Ball Banana Rumble“

„Banana Farm“

Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen "Super Monkey Ball"-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäss heruntergeladen werden kann.