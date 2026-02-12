Sonic Racing: CrossWorlds - Neue kostenlose Inhalte

Super Monkey Ball-Content

SEGA hat heute offiziell den kostenlosen "Super Monkey Ball"-Inhalt für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt jetzt als der freche Affe AiAi um den Titel der Top-Banane kämpfen!

Der kostenlose "Super Monkey Ball"-Inhalt umfasst Folgendes:

  • AiAi als spielbarer Charakter
  • AiAis Fahrzeug, den Banana Cruiser
  • Besondere Emotes und Sounds

In der Jukebox wurden vier neue Songs mit „Super Monkey Ball“-Thema hinzugefügt.

  • „Race“
  • „Menu Theme“
  • „Jingle from Super Monkey Ball Banana Rumble“
  • „Banana Farm“

Spieler, die entweder die Standard Edition (physisch oder digital) oder die Digital Deluxe Edition des Spiels besitzen, erhalten den kostenlosen "Super Monkey Ball"-Inhalt automatisch. Stell bitte sicher, dass das Spiel auf die neueste Version aktualisiert ist, damit der Inhalt ordnungsgemäss heruntergeladen werden kann.

