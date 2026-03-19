Sonic Racing: CrossWorlds: Releasetermin für die nächste Erweiterung

Sega hat einen Erscheinungstermin für die nächste Erweiterung von "Sonic Racing: CrossWorlds" verkündet. So ist es sogar noch in diesem Monat soweit.

Demnach können wir uns schon am 25. März auf das "Mega Man Pack" für "Sonic Racing: CrossWorlds" freuen. Einen Teaser-Trailer zu der Erweiterung bekommen wir schon jetzt gezeigt. Dieser versprüht über 30 Sekunden lang vor allem bei der Sounduntermalung ungefilterten Acht-Bit-Charme

Erst im Februar waren kostenlose Inhalte aus "Super Monkey Ball" für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht worden. Unsere damalige News dazu könnt ihr an dieser Stelle nachlesen.

"Sonic Racing: CrossWorlds" erschien am 25. September 2025 für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Switch und den PC. Die Switch-2-Version folgte am 4. Dezember 2025.