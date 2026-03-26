Sonic Racing: CrossWorlds: Neue Inhalte

SEGA hat heute offiziell das "Mega Man"-Pack für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt nun als der namensgebende "Mega Man" oder "Proto Man" antreten, die von der legendären Videospielreihe inspiriert sind.
Das "Mega Man"-Pack enthält:
- Mega Man und Proto Man als spielbare Charaktere
- Das „Rush Roadstar“-Fahrzeug
- Die „Wily Castle“-Strecke inspiriert vom „Mega Man“–Universum
- Neue, von Mega Man inspirierte Songs: Wily Castle, Mega Man: Character Select, Mega Man: Result
- Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter
"Falls ihr die Digital Deluxe Edition besitzt, erhaltet ihr das "Mega Man"-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses.*