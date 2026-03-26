Sonic Racing: CrossWorlds: Neue Inhalte

Mega Man-Pack offiziell erhältlich

SEGA hat heute offiziell das "Mega Man"-Pack für "Sonic Racing: CrossWorlds" veröffentlicht! Ihr könnt nun als der namensgebende "Mega Man" oder "Proto Man" antreten, die von der legendären Videospielreihe inspiriert sind.

Das "Mega Man"-Pack enthält:

  • Mega Man und Proto Man als spielbare Charaktere
  • Das „Rush Roadstar“-Fahrzeug
  • Die „Wily Castle“-Strecke inspiriert vom „Mega Man“–Universum
  • Neue, von Mega Man inspirierte Songs: Wily Castle, Mega Man: Character Select, Mega Man: Result
  • Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter

"Falls ihr die Digital Deluxe Edition besitzt, erhaltet ihr das "Mega Man"-Pack automatisch als Teil des Saisonpasses.*

Quelle: Pressemeldung
