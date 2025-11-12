Sonic Racing: CrossWorlds - Neue Inhalte

SEGA hat während Sonys State of Play in Japan einen neuen Trailer veröffentlicht, der den Fans einen tieferen Einblick in die mit Spannung erwarteten Saisonpass-Inhalte gibt, die in den kommenden Monaten für "Sonic Racing: CrossWorlds" erscheinen werden. Die Spieler können sich darauf freuen, als bekannte Charaktere aus dem SEGA-Universum und darüber hinaus anzutreten, darunter "SpongeBob Schwammkopf", NiGHTS, Tangle und Whisper aus der Comic-Reihe "Sonic the Hedgehog" sowie "Super Monkey Ball". Ab nächster Woche können Fans als SpongeBob und Patrick auf einer Strecke im Stil von Bikini Bottom um den ersten Platz kämpfen!

SpongeBob Schwammkopf

Donnerstag, 20. November, um 02:00 Uhr (MEZ) - SpongeBob Schwammkopf und Patrick Star als spielbare Charaktere

- „Patty Wagon“-Fahrzeug

- Strecke im Stil von Bikini Bottom

- Neue Musiktitel inspiriert von SpongeBob Schwammkopf

- Sechs unterschiedliche Emotes pro Charakter

NiGHTS

Dezember 2025 - NiGHTS als spielbarer Charakter - „Dream Sleeper“-Fahrzeug

Super Monkey Ball

Januar 2026 - AiAi als spielbarer Charakter - „Banana Cruiser“-Fahrzeug

Sonic the Hedgehog IDW

Februar 2026 - Tangle und Whisper als spielbare Charaktere